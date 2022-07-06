ياسمين صبري تكشف حقيقة "قص شعرها"

كشفت الفنانة ياسمين صبري حقيقة ما تردد عن قص شعرها بعد ظهورها بإطلالة جديدة عبر حسابها بموقع تويتر خلال تناولها الطعام على الطريقة الصينية، مؤكدة أنها قامت بتصفيف شعرها بطريقة "الكحكة"، كما تحدثت عن أعمالها الفنية الجديدة، وقدمت عدة نصائح للدعم النفسي.



وردت ياسمين صبري على سؤال لأحد المتابعين عبر خاصية ستوري بحسابها على إنستغرام، وجاء في مقدمة الأسئلة: "هو انتي حلقتي شعرك فعلاً؟" لترد ياسمين صبري: "لا والله دي المفروض كحكة".

ورداً على سؤال وهو: "مين كان داعم ليكى أول مشوارك" قالت ياسمين: "نفسي"، وأكدت ياسمين أنها لو لم تكن ممثلة لتمنت أن تكون طبيبة نفسية، ووعدت متابعيها بإصدار كتاب من تأليفها قريباً.