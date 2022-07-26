سيف نبيل يسبب جدلا واسعا: اطلالاتي انترناشيونال وعالمية (فيديو)

سبب الفنان العراقي سيف نبيل جدلاً واسعاً بين المتابعين وذلك بسبب حديثه عن اطلالاته التي دائما ما تكون محط اهتمام المتابعين بسبب غرابتها في اكثر الاحيان.



وفي مقابلة له مع الصحفيين في كواليس حفله الذي أحياه مؤخراً في سوريا، وردا على سؤال حول اطلالاته، قال سيف نبيل:"أطل على الناس كشاب انترناشيونال، وفكرتي مستوحاة من شيء عالمي وليس فقط من شيء عربي".

واضاف:"انا اسبق وقتي بالإطلالات".





وفي الحفل أيضا دى الفنان العراقي، مقطعاً من أغنية "نسّم علينا الهوا"، لكن صوته لم يتوافق مع الأغنية، وفق ما وصفه معلقون، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة، فيما رأى آخرون، أن أداءه كان طبيعياً.



ونشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنبيل، خلال أدائه الأغنية، مع تعبيرات ساخرة، طالبوا خلالها المطرب العراقي بالكف عن أداء أغانٍ لا تناسب مساحته الصوتية.