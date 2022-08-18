فنانون عراقيون ينسحبون من معرض ألماني بسبب "ابو غريب"

وقال موقع "آرت نيوز"، إن "المعرض أصدر اعتذارا للفنانين العراقيين الذين احتجوا على العمل الفني Poison Soluble للفنان الفرنسي، جان جاك ليبل، بعد افتتاح المعرض في حزيران / يونيو".وقال الفنانون العراقيون إنهم "سيسحبون أعمالهم من المعرض، ووصفوا الاعتذار بأنه غير كاف، ومحاولة "استغلال لعملنا وهوياتنا كعراقيين".وزادت حدة الجدل بشأن العمل الفني أواخر تموز / يوليو عندما نشر الفنان العراقي، ريجين ساهاكيان، رسالة مفتوحة حول العمل وقعها أكثر من 10 فنانين، من بينهم 3 عراقيين مشاركين في المعرض.وذكر الفنانون في بيان نشره موقع Artforum""، إنه "في معرض يعطي الأولوية لعرض العراقيين المسجونين ظلما الذين تم تصويرهم وهم يتعرضون للتعذيب الجنسي والبدني، لا، لا نجد صدقا أو شفافية في هذا الرد الأبوي".وأضاف البيان: "عضوة الفريق الفني في المعرض، آنا تيكسيرا بينتو، استقالت احتجاجا على العمل".وكتب المعرض في بيان الاعتذار: "نعتذر لأن وضع لوحات الفنانين العراقيين المتأثرين بالقرب من عمل جان جاك ليبل تسبب لهم بألم شديد".وأضاف: "لم نقدر حساسية الموقف. ونعتذر عن عدم مناقشة تنسيق وضع لوحاتهم مسبقا في هذه الحالة الخاصة. وبالمثل، نأسف لأن عملية استبدال الأعمال استغرقت وقتا طويلا".ولم يذكر البيان أنه سيتم حذف عمل ليبل، رغم أن المعرض أشار إلى أنه "يعمل مع الفنانين المحتجين على إيجاد طريقة لحل الموقف".