وفاة شاعر لبناني بارز - عاجل

يُعدّ الراحل من طليعة "شعراء الجنوب"، وهي التسمية التي أطلقت على مجموعة من الشعراء اللبنانيين الذين نُشرت قصائدهم الأولى مطلع السبعينيات، وجميعهم ينتمون إلى قرى الجنوب اللبناني، وعبّروا عن همومها ومواجهتها العدوان الإسرائيلي آنذاك.فيما نعته ابنته الشاعرة رباب شمس الدين، عبر صفحتها على "فيسبوك"، معلنة رحيله "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره ننعي إليكم وفاة شاعر وأديب لبنان وجبل عامل فقيدنا المقاوم الدكتور محمد علي شمس الدين (أبو علي). ويوارى الفقيد الكبير في الثرى، عند الرابعة من عصر اليوم الأحد الواقع فيه ١١ أيلول ٢٠٢٢ الساعه الرابعة عصرًا في جبانة بلدة عربصاليم. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".درس شمس الدين في بيروت وحاز إجازة الحقوق من "الجامعة اللبنانية" عام 1963، كما حاز على دكتوراه دولة في التاريخ.