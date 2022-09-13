صدور حكم بسجن فنان عربي مشهور

وقضت المحكمة بتغريم سامو زين نفس قيمة مبلغ التهرب والمصروفات وكشفت عريضة القضية رقم 135 لسنة 2022 جنح التهرب الضريبي، أن الفنان السوري سامو زين تهرب من سداد مبلغ 1.397.393 جنيها مصريا للضرائب.وكانت أسندت النيابة، للمتهم، أسامة محمد الأبرص، الشهير بـ"سامو زين"، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017، عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني، إضافة إلى تعاملات منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم.