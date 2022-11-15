"تحاليل المخدرات أنقذتها".. كيف خرجت شيرين من المستشفى؟

وقبل أيام خرجت شيرين من المستشفى، بعد فترة قضتها للعلاج من إدمان المواد المخدرةوبحسب مصادر طبية، فقد خضعت شيرين لتحليل 6 مواد مخدرة، وهي: "الترامادول، والأمفيتامينات، والكوكايين، والأفيون، والمهدئات، والحشيش."ونوهت المصادر، بأن "هذه التحاليل خضعت لها شيرين في الأول من تشرين الثاني الجاري، وجاءت جميعها سلبية، ومن ثم سُمح لها بالخروج من المستشفى".وكان المحامي ياسر قنطوش، قد أعلن في وقت سابق خروج موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى عقب تعافيها من الإدمان.وقبل أيام، فاجأت شيرين متابعيها بعودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، رغم الخلافات التي حدثت بينهما خلال الأشهر الماضية.