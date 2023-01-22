ياسمين صبري تكشف حقيقة عودتها لأبو هشيمة

وعلى هامش حضورها حفل "JOY AWARDS" في السعودية، قالت ياسمين صبري: "أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر".وتابعت: "المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم".وكانت ياسمين صبري قد أثارت جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عودتها لأبو هشيمة، بعد ظهورها عبر مجموعة من الصور شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".