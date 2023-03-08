فنانات عربيات يحتفلن بيوم المرأة العالمي (صور)

المُناضلة، المكافحة والصامدة، إلى من يستمد منها الصبر والقوة، إلى من تصنع أجيالًا وتمنح العالم سلامًا وعطفًا
كل عام وكل إمرأه بخير وعزم وسلام، أنتن الحياة والقوة 🤍🤍 #يوم_المراه_العالمي #WomensDay
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 7, 2023
المُناضلة، المكافحة والصامدة، إلى من يستمد منها الصبر والقوة، إلى من تصنع أجيالًا وتمنح العالم سلامًا وعطفًا
كل عام وكل إمرأه بخير وعزم وسلام، أنتن الحياة والقوة 🤍🤍 #يوم_المراه_العالمي #WomensDay
إنها ملهمة الشعراء...
إنها قلب العالم!!
إنها شريكة الحياة والنجاح.
أكرموا النّساء لأنهنّ أمهاتكم، أخواتكم وبناتكم.
كل عيد وشريكة الرجل بألف خير ❤️#يوم_المرأة_العالمي #InternationalWomensDay
— Najwa Karam (@najwakaram) March 8, 2023
إنها ملهمة الشعراء...
إنها قلب العالم!!
إنها شريكة الحياة والنجاح.
أكرموا النّساء لأنهنّ أمهاتكم، أخواتكم وبناتكم.
كل عيد وشريكة الرجل بألف خير ❤️#يوم_المرأة_العالمي #InternationalWomensDay
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A post shared by Emy Salem - إيمي سالم (@emysalemofficial)
A post shared by Emy Salem - إيمي سالم (@emysalemofficial)
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A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)
A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)
#صباح_الخير لكلّ إمرأة💖
كُلّ عام وأنتِ الأُمّ والأُخت والزوجة والحُبّ والأمان والخير…
كُلّ عام وأنتُنَّ عظيمات مُلهِمات وجميلات وأساس المُجتمع💖#اليوم_العالمي_للمرأة #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/zYNLFfhbtt
— Yara (@yara_lb) March 8, 2023
#صباح_الخير لكلّ إمرأة💖
كُلّ عام وأنتِ الأُمّ والأُخت والزوجة والحُبّ والأمان والخير…
كُلّ عام وأنتُنَّ عظيمات مُلهِمات وجميلات وأساس المُجتمع💖#اليوم_العالمي_للمرأة #صباح_الخير_والسعاده pic.twitter.com/zYNLFfhbtt
يلّي بتعطي الحياة هي كل الحياة❤️
كل سنة وإنتِ طموحة، ملهمة، ناجحة وأقوى من كل التحديات#يوم_المرأة_العالمي
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) March 8, 2023
يلّي بتعطي الحياة هي كل الحياة❤️
كل سنة وإنتِ طموحة، ملهمة، ناجحة وأقوى من كل التحديات#يوم_المرأة_العالمي
كل امرأه في هذه الدنيا باستطاعتها ان تتغلب على كل الصعوبات بالعلم والإرادة والثقة بالنفس وهذا ما تعلمته من اقوى و اذكى وابسط امرأه و اكتر امرأه متسامحة ومعطاءة في هذه الدنيا هي امي كل سنة وامي وكل سيدات الارض بخير#يوم_المرأة_العالمي #internationalwomensday pic.twitter.com/nISKLkliO7
— Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 8, 2023
كل امرأه في هذه الدنيا باستطاعتها ان تتغلب على كل الصعوبات بالعلم والإرادة والثقة بالنفس وهذا ما تعلمته من اقوى و اذكى وابسط امرأه و اكتر امرأه متسامحة ومعطاءة في هذه الدنيا هي امي كل سنة وامي وكل سيدات الارض بخير#يوم_المرأة_العالمي #internationalwomensday pic.twitter.com/nISKLkliO7