التربية تنشر نتائج الدور الثالث للسادس اعدادي

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثالث.



وادناه نتائج السادس اعدادي الدور الثالث للعام الدراسي 2019 - 2020:

