تجدد التظاهرات وانتشار امني.. الحبوبي الان "صور"

تجددت التظاهرات اليوم الاثنين، في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان المئات خرجوا قبل قليل في تظاهرات بساحة الحبوبي وسط الناصرية. واضاف ان القوات الامنية انتشرت تحسبا لاي طارئ.