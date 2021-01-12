الموقف الوبائي في العراق لليوم: انخفاض الوفيات بكورونا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

وسجلت الوزارة 810 إصابات جديدة بكورونا. وتم شفاء 1806 حالات جديدة من الفايروس. فيما تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفايروس.