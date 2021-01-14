عودة 3311 نازحا من السلامية الى نينوى

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، استمرار عودة الاسر النازحة لمناطقهم الاصلية، مبينة عودة ( 3311 ) نازحا كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "بتوجيه و متابعة وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، تم أعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو ( 672 ) اسرة وبواقع (3311 ) نازحا من مخيمات السلامية الى مناطقهم في (موصل _ تلعفر _ سنجار _ زمار _ العياضية _ بعاج _ القيروان والمحلبية ) التابعة الى محافظة نينوى".

وتابع جهاكير أن "عودة الاسر النازحة جاءت بعد اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الحمدانية و الجهات الادارية و الامنية و وزارة النقل في المحافظة و تم أيصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية و نقل امتعتهم".