ارتفاع بالاصابات والوفيات.. الموقف الوبائي لكورونا اليوم

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.

وبلغت عدد الإصابات: 645 كما سجلت اعداد الشفاء: 1531 فيما بلغت عدد حالات الوفاة: 9