​اعتقال متهم بحوزته مخدرات شمالي بغداد

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في منطقة الحسينية شمالي بغداد.



وقالت النجدة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "دوريات نجدة الزهور العاملة ضمن مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع (كرستال، وجهاز تعاطي للمخدرات)".

وأشار البيان إلى أن "ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الحسينية، حيث تم ملاحظة شخص بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على المواد، ليتم تسليمه أصوليا الى مركز الشرطة".