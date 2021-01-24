اجراءات امنية مشددة في مطار بغداد الدولي.. والسبب؟

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية اتخذت اجراءات امنية مشددة عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية الى مطار بغداد الدولي تحسبا من وقوع اي طارئ".واضاف المصدر، ان "تفتيش العجلات والاشخاص الداخلين عبر الممر الخاص اصبحت باسلوب التفتيش اليدوي والـK9 حيث سابقا يتم التفتيش فيه فقط عن طريق الـK9".وتابع انه "بعد ورود المعلومات بنية استهداف العاصمة تم تشديد الاجراءات حتى اشعارا اخر".