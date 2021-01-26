تعرف على اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي لهذا اليوم

عاودت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي الى الارتفاع في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية ، اليوم الثلاثاء .

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد ارتفعت ايضا حيث كان:

سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار144,000