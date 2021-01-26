الحشد والجيش يطلقان عملية "ثأر الشهداء" في صلاح الدين

وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم السهلاني في بيان تلقت /السومرية نيوز/ نسخة منه، ان "عمليات "ثأر الشهداء" انطلقت لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22- 88 -9 – وفوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش".وأضاف السهلاني، ان "العملية مستمرة واسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش، فضلا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".