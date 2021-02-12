ذي قار.. مدير عام توزيع كهرباء الجنوب يزور المحافظة استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان

وافاد مراسل السومرية نيوز ان مدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب المهندس غيث نجم عبيد زار محافظة ذي قار لمتابعة توفير متطلبات إيصال التيار الكهربائي والانارة الى مدينة اور الأثرية استعداداً لزيارة بابا الفاتيكان.واضاف مراسلنا "كان في استقباله مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار المهندس احمد حنون حسن وقائم مقام قضاء الناصرية منير طاهر البكاء واستهل زيارته للمحافظة بتفقد مدينة اور الاثرية للاطلاع على حاجة مواقعها الأثرية والطرق المؤدية اليها من التيار الكهربائي والانارة ومولدات الديزل وباقي المتطبات الخاصة بقطاع الكهرباء".وقال المدير العام" ان الزيارة جاءت بتوجيه من وزير الكهرباء المهندس " ماجد مهدي حنتوش " والذي أوعز باعداد خطة مستعجلة لتوفير متطلبات مدينة اور الأثرية من كافة النواحي المتعلقة بقطاع توزيع الكهرباء للمساهمة في إنجاح زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة الى المدينة في شهر اذار المقبل".وأضاف عبيد " ان الخطة اعدت بالتنسيق مع ممثلي الحكومة المحلية في المحافظة والشركة المكلفة بالإعداد للزيارة وتشمل توفير التيار الكهربائي والانارة ومولدات الديزل في كافة مرافق المدينة الأثرية"، مؤكداً " ان الوزير وجه بتوفير المبالغ ومنح الصلاحيات اللازمة لتمويل الخطة أنفة الذكر من اجل إنجازها في الوقت المحدد لتكون المحافظة جاهزة لإحياء هذا الحدث العالمي المهم".