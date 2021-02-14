المنافذ: دخول 180 طنا "اوكسجين طبي" من الكويت إلى العراق

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، دخول 180 طنا من الاوكسجين الطبي من الكويت إلى العراق عبر منفذ سفوان الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هيأة المنافذ تؤكد استمرار دعمها للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا وتوفير المسلتزمات الطبية الضرورية". وأشار البيان إلى "خول غازات الأوكسجين الطبي السائل والنايتروجين وثاني أوكسيد الكاربون بواقع (9) صهاريج بوزن (180 طن) قادماً من دولة الكويت بعد تسهيل إجراءات دخولها لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي".