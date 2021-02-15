المعهد القضائي يحدد موعداً جديداً للامتحان الشفهي

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "يوم الخميس القادم الموافق 18/2/2021 سيكون موعدا لاجراء الاختبار ‏الخاص بالمرحلة الثانية (الامتحان الشفهي ) للسيدات والسادة وعند الساعة الثامنة صباحا في مقر مجلس القضاء الاعلى ممن اجتازوا ‏اختبار المرحلة الاولى(الامتحان التحريري) ،وذلك التزاما بتوجيهات مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن تطبيق ‏حظر التجوال التام في العاصمة بغداد والمحافظات لايام الجمعة والسبت والاحد‎".وأضاف المركز الاعلامي أن "الاعتراضات على نتائج امتحان الكفاءة للمتقدمين للدورة 43 لسنة 2020 – 2021 (الامتحان ‏التحريري) وبعد اتخاذ كافة الاجراءات فكانت جميع النتائج (مطابقة)".