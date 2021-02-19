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بالفيديو: معاناة بائع الشاي في ظل حظر التجوال... ومناشدات لتقديم المساعدات

محليات

2021-02-19 | 06:10
المصدر:
السومرية
1,352 مشاهدة

منذ ساعات الصباح الاولى يخرج علي بائع الشاي الذي اعتاد العمل لكسب قوته بشكل يومي من هذه البسطة. علي الذي يمثل نبذة عن الكثير من المواطنين الذين يعتمدون بمعيشتهم على ما يكسبونه بشكل يومي بأعمال بسيطة، يتحدث عن حظر التجوال الذي قال بانه سيسبب ضررا كبيرا له ولغيره من الكسبة.

ويطالب علي الحكومة والجهات المعنية بتعويض مادي ولو بسيط لاعانتهم على مواجهة صعوبة الحياة، خاصة مع ايام الحظر.

شبه إجماع يسود الشارع العراقي حول صعوبة فرض حظر تجول لأيام، مع اعتماد الحجر المنزلي، ففي بعض الأحياء لا مجال لتطبيقهما، هذا ما يشير إليه مواطنون يسكنون في احياء فقيرة مكتظة بالسكان.

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