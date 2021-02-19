صحة الديوانية تنشر تفاصيل الإصابات الجديدة في المحافظة

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، تفاصيل موقفها الوبائي الخاص بجائحة كورونا.
وقالت الدائرة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في الديوانية ليوم الجمعة 2021/2/19 كان كالأتي:
1- حالات الاشتباه (1106 حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .
2- الاصابات المؤكدة (209 أصابة )
3- حالات الشفاء (92 حالة )
4- الوفيات ( حالتين)
الكلي
1- عدد الاصابات (20989 اصابه )
2– عدد حالات الشفاء (18823 حالة )
3- الوفيات ( 422 حالة)
4-عدد الراقدين الكلي (1744)
- اعداد الراقدين في المستشفى ( 31 شخص )