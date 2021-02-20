الهجرة والمهجرين: نخشى ان يستغل الاقليم ملف النازحين انتخابياً

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري في بيان تلقته السومرية نيوز: "نسعى لانهاء قضية النازحين وغلق المخيمات وعودتهم طوعياً لمناطقهم وتذليل العقبات والصعوبات امام العودة الطوعية وتنفيذاً للبرنامج الحكومي لعودة النازحين وتاهيليهم مجتمعياً مع اجراءات التدقيق الامني ونجحنا في غلق اغلب المخيمات".واضاف النوري: "اما بقية المخيمات في اقليم كردستان والبالغ عددها ٢٦ مخيماً فان هناك معوقات يضعها المسؤولون في الاقليم ووزير داخلية الاقليم تحديدا لمبررات غير مقنعة".وتابع ان "تؤخر عودتهم في مخيمات الاقليم تعود اسبابها الى رفض وزير داخلية لعودة النازحين طوعيا وهو ما نخشاه من استغلال معاناة النازحين لاغراض انتخابية".