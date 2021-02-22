احكام سجن للصحفيين والناشطين في كردستان... ومرصد الحريات الصحفية يعلّق

وقال رئيس المرصد هادي جلو مرعي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الكثير من الصحفيين العراقيين كانوا يقصدون الاقليم باعتباره المكان الآمن، ويفتخرون بمساحة الحرية التي يمنحها للصحفيين للتعبير عن آرائهم ".وأضاف، انه " رغم الاوضاع الامنية غير المستقرة في المحافظات العراقية الأخرى والتضييق على الصحفيين ، إلا إن قضايا الصحفيين كانت تسوى غالبا بشكل ودي في المحاكم، مبينا انه لم تصدر أحكاما قاسية بحق الصحفيين كالتي صدرت في الإقليم مؤخرا".ودعا جلو مرعي بحسب البيان حكومة الإقليم الى إعادة النظر في هذه الاحكام التي تقمع الصحفيين وترهبهم الأمر الذي سينعكس سلبا على صورة الإقليم.