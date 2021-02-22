الصحة تدق ناقوس الخطر وتؤكد: أكثر من نصف الإصابات هي بالسلالة الجديدة

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح حسن لـ السومرية نيوز، إنه "لا زال الوضع غير مستقر من ناحية الزيادة في عدد الاصابات ومع دخول السلالة الجديدة التي ايضاً لها دور في زيادة الاصابات والوفيات معاً"، محذرة من أن "الأيام المقبلة ستشهد تسجيل زيادة في الإصابات حال استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية".وأضافت، أنه "حال التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فمن الممكن جداً ان تتراجع هذه الأعداد، ونكسر سلسلة انتشار الوباء الذي اصبح ناقوس خطر يهدد جميع الدول".