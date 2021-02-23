الحكيم يحذر من العواقب الوخيمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "ما تزال بعض التصرفات الفردية المستنكرة تعمل على استهداف البعثات الدبلوماسية سيما في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد غير آبهة بعواقبها الوخيمة".وأضاف الحكيم، أن "أهون تلك العواقب هي تعريض سمعة العراق وهيبة الدولة للتساؤل والتشكيك، أمام الرأي العام العالمي فضلاً عن تعريض أرواح ساكني المناطق المحيطة بها للخطر".