متظاهرو ذي قار يطرحون اسماً بديلاً للاسدي لإدارة المحافظة

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ساحات الاحتجاج في الناصرية مركز محافظة ذي قار طرحت اسم "نجم عبد طارش الغزي" لإدارة شؤون المحافظة بدلاً عن الاسدي".ومن المقرر أن يباشر الاسدي، اليوم، مهامه محافظاً مؤقتاً لذي قار، بالإضافة إلى مهامه في منصب رئيس جهاز الأمن الوطني.ويوم أمس، أمر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتكليف عبد الغني الاسدي محافظا لذي قار، الا ان المحتجين رفضوا القرار وطالبوا باختيار شخصية من محافظتهم.