اللجنة العليا تحسم الجدل بشأن حظر التجوال

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "نظراً للموقف الوبائي الحالي، وما يرافقه من مؤشرات تتنبأ بخطر زيادة الإصابات والحالات الشديدة والحرجة، إذ تشير البيانات الوبائية الحالية لمرض (كوفيد – 19) إلى زيادة في أعداد الإصابات وحالات دخول المستشفيات، وللحفاظ على سلامة المواطنين، واستناداً توصيات وزارة الصحة".وقررت اللجنة، وفقا للبيان "تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع اعتباراً من 9/3/2021 ولغاية 22/3/2021، مع التأكيد على الفرق الصحية والقوات الأمنية بمتابعة الإجراءات المأخوذة ومحاسبة المخالفين بشدة".