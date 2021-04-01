بالصور: المجلس العراقي للاختصاصات الطبية يجري امتحاناته النهائية الحضورية

أجرى المجلس العراقي للاختصاصات الطبية، اليوم الخميس، امتحاناته النهائية الحضورية لطلبة الدراسات العليا في مختلف التخصصات.

وخاض طلبة المجلس العراقي للاختصاصات الطبية الاختبارت المباشرة في (34) تخصصا عاما و(14) تخصصا دقيقا و (19) زمالة.



تجدر الاشارة الى أن الامتحانات في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية تتكون من امتحان أولي وامتحان نهائي لكل تخصص، ويشارك بالامتحان الأولي طلبة المرحلة الأولى بعد إكمالهم السنة التدريبية، وأما الامتحان النهائي فيشترك فيه طلبة المرحلة الأخيرة بعد استيفاء متطلبات الدراسة والتدريب.