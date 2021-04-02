الأزمة النيابية توضح بشأن حظر التجوال خلال رمضان

وقال عضو الخلية سلمان الغريباوي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الموقف الوبائي في العراق لا يزال يسجل معدلات مرتفعة للإصابات بفيروس كورونا تتراوح بين 5-6 الاف إصابة يوميا وهي تأتي ضمن أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة العربية".وأضاف، أن "الحظر الشامل سيبقى على وضعه المعتاد يومين في الأسبوع خلال شهر رمضان وليس هناك أي إمكانية حاليا لرفعه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة اليومية"، مؤكدا بأن "الحظر هو بالأساس إجراء وقائي لمنع تفشي الإصابات وقطع سلسلة انتشارها بين المواطنين".وأكد على "ضرورة الإسراع بأخذ اللقاحات المضادة للفيروس في مراكز وزارة الصحة المنتشرة في بغداد وبقية المحافظات لأنها تشكل إطار وقائي هام يساعد على تخفيف حدة الإصابات والوفيات".