كورونا يخطف قاضي محاكمة "صدام حسين"

توفي اليوم الجمعة، القاضي محمد عريبي، إثر مضاعفات مرض فيروس كورونا.

وقال مصدر طبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القاضي محمد عريبي توفي اثر مضاعفات مرض كورونا".



يشار إلى أن عريبي كان أحد قضاة محاكمة رئيس النظام البائد "صدام حسين".

