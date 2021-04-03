بالفيديو.. اقتحام مبنى تربية المثنى من قبل المحاضرين واغلاقه بالكامل

واظهر مقطع فيديو متداول قيام المحاضرين المجانيين بالتظاهر امام مبنى المديرية العامة لتربية المثنى احتجاجا على عدم تضمين درجات وظيفية لهم ضمن موازنة العام الحالي، حيث شرعت جموع المحاضرين الى اقتحامه واغلاقه بالكامل.وفي ذات السياق اغلق محتجون من المحاضرين مبنى المديرية العامة لتربية الديوانية للمطالبة بحقوقهم التي وصفوها بالمسلوبة نتيجة عدم سعي الحكومة والبرلمان لتوفير درجات وظيفية او تحويلهم الى عقود وزارية الامر الذي دعاهم الى نصب سرادق والتلويح باعتصام لحين تحقيق المطالب.