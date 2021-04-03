بالصور.. تعفير وتعقيم منطقتين في بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحملة تعفير وتعقيم في منطقتي اليرموك والقادسية في بغداد.

وقامت بالحملة مديرية الدفاع المدني بإشراف مديرها اللواء كاظم سلمان بوهان للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد. تصوير: علي جاسم