بغداد وباريس تبحثان مشروع المتحف العراقي للفن المعاصر

بحثت العراقية، مع وفد فرنسي توسيع التعاون الثقافي بين وفرنسا ومشروع المتحف العراقي للفن المعاصر.

وقالت الوزارة في بيان، "بحث مستشار للشؤون الثقافية ومدير عام العامة الدكتور عارف ، مع وفد فرنسي رفيع، سبل توسيع التعاون الثقافي بين وفرنسا، وتعزيز الشراكة في مجالات الثقافة والأدب والترجمة، إلى جانب إطلاق مشاريع ثقافية مشتركة".

وأضاف البيان "ضم الوفد ممثلة وكالة خبراء في العراق وسوريا إيميلي شنايدر ونائب السفير الفرنسي في منير سليماني ومدير مشروع "سينماتيك العراق وارث كويش".

وشهد اللقاء وفق البيان "مناقشة عدد من المبادرات الثقافية، أبرزها فكرة مشروع المتحف العراقي للفن المعاصر، فضلاً عن دعم مشاريع تسهم في تنشيط الحركة الثقافية، وتعزيز التبادل المعرفي والإبداعي بين البلدين".