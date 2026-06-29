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بغداد وباريس تبحثان مشروع المتحف العراقي للفن المعاصر
محليات
2026-06-29 | 16:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
93 شوهد
بحثت
وزارة الثقافة
العراقية، مع وفد فرنسي توسيع التعاون الثقافي بين
العراق
وفرنسا ومشروع المتحف العراقي للفن المعاصر.
وقالت الوزارة في بيان، "بحث مستشار
رئيس الوزراء
للشؤون الثقافية ومدير عام
دار الشؤون الثقافية
العامة الدكتور عارف
الساعدي
، مع وفد فرنسي رفيع، سبل توسيع التعاون الثقافي بين
العراق
وفرنسا، وتعزيز الشراكة في مجالات الثقافة والأدب والترجمة، إلى جانب إطلاق مشاريع ثقافية مشتركة".
وأضاف البيان "ضم الوفد ممثلة وكالة خبراء
فرنسا
في العراق وسوريا إيميلي شنايدر ونائب السفير الفرنسي في
بغداد
منير سليماني ومدير مشروع "سينماتيك العراق وارث كويش".
وشهد اللقاء وفق البيان "مناقشة عدد من المبادرات الثقافية، أبرزها فكرة مشروع المتحف العراقي للفن المعاصر، فضلاً عن دعم مشاريع تسهم في تنشيط الحركة الثقافية، وتعزيز التبادل المعرفي والإبداعي بين البلدين".
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