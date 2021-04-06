ارتفاع بحوث الجامعات العراقية لأكثر من 66 ألفاً في المستوعبات العالمية

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية ينوز، إن "البيانات المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمي أظهرت أن الجامعات الحكومية حققت لغاية الثالث من نيسان الحالي نشرا لثلاثة وستين ألفا وتسعمئة وسبعة وخمسين بحثا فيما نشرت الجامعات والكليات الأهلية ألفين وسبعمئة واثنين وسبعين بحثا".وبحسب البيان، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب في رسالته الى الجامعات، إن "هذه الزيادة الواضحة في أعداد البحوث العراقية المنشورة عالميا تعزز موقع الجامعات العراقية التي بات صعودها مؤشرا في التصنيفات العالمية"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تكثيف الاهتمام بهذا الملف بما يتناسب وسمعة المؤسسات الجامعية الحكومية والأهلية في العراق".وحث الوزير على الاستمرار والارتقاء النوعي بالبحث العلمي وتوسيع دائرة الإشراف المشترك لأعضاء الهيئات التدريسية في التعليم الأهلي مع الجامعات الحكومية، وفقا للبيان