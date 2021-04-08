محافظ بغداد: صدور التعليمات الرسمية بشأن تحويل المحاضرين إلى عقود

وقال العطا في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "نبارك للمحاضرين والإداريين اليوم صدور التعليمات الرسمية من مجلس الوزراء الموجهة الى وزارتي المالية والتربية المتضمنة، لتحويلهم الى عقود وشمولهم بامتيازات القرار 315 ".واضاف: "اننا في محافظة بغداد قد اكملنا المتطلبات الادارية كافة ونحن بانتظار وصول التعليمات من اجل احتواء هذه الشريحة المهمة التي عانت من التهميش والمماطلة".