توجيه من الصحة بشأن ذوي شهداء الجيش الأبيض

وجه وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الخميس، بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التميمي وجه بان يكون تعيين ابناء شهداء الجيش الابيض من التعيينات المركزية وحسب اختيارهم الاول اكراما للتضحيات التي بذلها شهداء الجيش الابيض في سبيل دحر وباء كورونا عن ابناء بلدنا العزيز".
واضاف البيان، ان "وزير الصحة ثمن دورهم البطولي في التصدي للجائحة وان تكريم ابناءهم بالتعيين هو اقل ما يمكن ان تقدمه الوزارة ازاء تلك التضحيات".