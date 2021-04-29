العمل النيابية: مشروع قانون التقاعد يوفر راتباً لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين

وقال نائب رئيس اللجنة حسين عرب في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن" مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تمت قراءته قراءة أولى وسيتم رفعه الى القراءة الثانية والتصويت عليه في البرلمان"، مبينا أن" القانون يحتوي على امتيازات كبيرة منها ما ينص على إمكانية منح أي مواطن راتباً تقاعدياً وفق الخدمة والسن القانونية".واشار إلى أن" القانون سيخفف من الضغط على الوظائف الحكومية وفيه أيضاً تأمين وضمان صحي ويعد واحداً من أهم منجزات مجلس النواب، وليس لجنة العمل فقط في حال اقراره"، لافتا الى ان " القانون سيضمن حقوق العمال عبر آليات وتعليمات".