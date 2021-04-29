وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في العاصمة الهندية نيودلهي.



وقال السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن الساعدي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن الكاظمي "يوجه بإخلاء المرضى العراقيين العالقين في نيودلهي والرحلة الأولى ستنطلق غداً أو بعد غد".

وأضاف "لدينا نحو ألف عراقي يرغبون بالعودة إلى بغداد"، مشدداً بالقول "لا نمتلك معلومات محددة بإصابة عراقيين بالسلالة الهندية سوى الوفيات الست المسجلة".

وأصبحت الهند مركز وباء كورونا منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.



