حقوق الإنسان تطالب بـ"خطوات أكثر فاعلية" لإعادة العراقيين العالقين في الهند

وقال عضو المفوضية فاضل العزاوي في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "يجب الإيعاز للوزارات المعنية للتحرك على الجانب الهندي والتنسيق معهم، وكذلك توجيه سلطة الطيران الوطنية وشركة الخطوط الجوية العراقية بتشغيل خط طيران طارئ، لاسيما أن اغلبهم لديهم مواعيد طيران مسبقة بالعودة للوطن".وشدد على أهمية "تهيئة مرافق للحجر الصحي الوقائي وضمان انسيابية عالية في استقبال العراقيين العائدين إلى ارض الوطن وبما يضمن كرامتهم وسلامة تطبيق الإجراءات الصحية الوطنية لمكافحة جائحة كورونا".