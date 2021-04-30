تدريسي عراقي يساهم في تقويم مشروع بحثي للمؤسسة السويسرية للعلوم

وقال عطية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المشروع يهدف إلى دراسة العلاقة التي تبدو ظاهراً متناقضة بين تعزيز احترام التراث وخطط التطوير في المجالات المختلفة من وجهة نظر أبعاد مختلفة، حيث سيتم أخذ فيتنام كحالة دراسية"، موضحاً أن "الدراسة ستجرى في مقاطعتي كوانج بنه وين باي الغنيتان بمعالم تراثية مهمة مع العديد من عناصر التراث الثقافي غير المادي التي يعتز بها سكان المنطقة المحليون".يذكر انه تمت الاستعانة بالدكتور عطية لكونه أحد الذين ساهموا في مشروع شبكة النهرين الذي تنفذه كلية لندن الجامعة في بريطانيا لدعم التراث العراقي منذ عدة سنوات حيث كان أستاذاً زائراً في الكلية المذكورة العام الماضي وحصل على منحة مالية قدرها 30 ألف باون لدراسة وتوثيق الأبنية التراثية في الكوفة.