وزير النقل: سنبدأ عملية إجلاء العراقيين المتواجدين في الهند خلال ساعات

وقال الشبلي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "منذ تفاقم الاوضاع الصحية في الهند بسبب فيروس كورونا المتحور، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل من اجل الاستجابة لتلك النداءات، لذلك بدأنا تجهيز طائرة خاصة لهذا الغرض بعد اجراء عمليات الوقاية الصحية".واضاف ان "طواقم الخطوط الجوية العراقية جاهزة وعلى اهبة الاستعداد للبدء بعمليات الاجلاء خلال الساعات القادمة بعد استكمال موافقات الامانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الصحة والسلامة الوطنية".