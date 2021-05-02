الاعتداء على موظفين مكلفين بإزالة التجاوزات بمدينة الصدر وامانة بغداد تستنكر (صور)

وذكر بيان للامانة ورد للسومرية نيوز انها "تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها وآخرها استهداف كوادر ‬‬‬‬قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الأولى من قبل متجاوزين كانوا يستغلون الجزرة الوسطية في قطاع (١٠) لتربية وايواء المواشي".واضاف البيان ان "المتجاوزين اعتدوا على موظفي القسم وهجموا عليهم بالهراوات والسكاكين ما اضطر قوة الحماية المرافقة بالتدخل واعتقال احد المعتدين وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج ".‫‫‫‫وتابع ان " الدائرة البلدية ستقوم باتخاذ ‬‬‬‬الاجراءات القانونية بحق المعتدين ‫‫‫‫وملاحقتهم قضائياً".