وزارة النقل تصدر بياناً بشأن انقلاب قطار في النباعي

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد ان بدأت سكك حديد العراق تستعيد عافيتها وباشرت بإصلاح العديد من خطوطها كإعادة تأهيل القناطر والجسور بالإضافة الى صيانة خطوط السكة وتأهيل المحطات وانتهى الامر بتوقيع عقود نقل المنتجات النفطية من الدورة وبيجي الى ام قصر، حاول البعض النيّل من تلك الانجازات من خلال تضخيم العوارض والحوادث البسيطة التي تحصل جراء العمل".واضاف البيان إن "آخر تلك الحوادث هو ما حصل في المشاهدة، اذ حصل حادث بين محطتي المشاهدة والدجيل الى ام قصر، اذ خرجت الاحواض عن مسار خط السكة والان يقوم فريق فني مختص بإعادة هذه الاحواض الى مسارها وسوف تقدر الاضرار المادية بعد رفع الحادث".وأشار الى "عدم وجود خسائر او اضرار بشرية"، مؤكدا إن "الملاكات الهندسية والتقنية وجميع منتسبي السكك عازمون على مواصلة العمل بالرغم من كل التحديات".