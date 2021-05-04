التربية النيابية تعلن عن اجتماع مرتقب لوضع آليات إنهاء العام الدراسي

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "اللجنة ومن خلال اطلاعها ومتابعتها لدوام المراحل التي سمحت لهم اللجنة العليا للسلامة الوطنية بالدوام الحضوري تبين وجود إصابات بين الملاكات التعليمية والطلبة".واضاف الياسري أن "تلك الاصابات أثرت بشكل واضح على مستوى الطلبة وانقطاع بعضهم عن الحضور للدوام لمدة أسبوعين أو أكثر، الأمر الذي استدعى اللجنة للمطالبة بتعليق الدوام الحضوري لكافة المراحل".وأكد الياسري أن "اجتماعاً مرتقباً بين اللجنة والملاك المتقدم في وزارة التربية سيعقد من أجل وضع آليات إنهاء العام الدراسي"، مبيناً أن "عدة مقترحات ستتم مناقشتها في الاجتماع ،وستكون النتائج لصالح التلاميذ والطلبة والحفاظ على المستوى العلمي".