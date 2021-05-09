الهجرة: عودة 104 عراقيا من مخيمي اكدة و عين عيسى الى العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة و المهجرين ايفان فائق جابرو، وبالتنسيق مع السفارة العراقية لدى أنقرة ووزارة النقل العراقية ، قام مكتب الوزارة في الجمهورية التركية بإعادة ( 104 ) مواطن من العراقيين المتواجدين في مخيمي اكدة و عين عيسى على الحدود السورية التركية الى مناطقهم الاصلية في محافظات نينوى و الانبار و صلاح الدين ".واضافت، أنه "تمت اعادتهم من المخيمات الى تركيا ومن ثم إلى أرض الوطن براً وعبر منفذ إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك ، بعد استكمال إجراءات دخولهم البلاد ".