العراق وسوريا يناقشان نقص الواردات المائية: إيران وتركيا قللتا الإيرادات

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن وزيرها مهدي رشيد الحمداني ترأس الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع نظيره السوري تمّام رعد لمناقشة نقص الواردات المائية الحالية لنهر الفرات.واكد الحمداني على "ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف بشكل مشترك بين البلدين للمطالبة بأعادة تدفق المياه في نهر الفرات وفقا للأتفاقيات المتفق عليها بهذا الخصوص"، لافتا الى ان "ايرادات نهري دجله والفرات الوارده من تركيا انخفضت بنسبه 50٪ وان ايران قللت ايرادات روافد سد دربنديخان الى صفر بالمئة وايرادات سد دوكان انخفضت الى 70٪".ولفت إلى أنه "هناك تدخل مباشر من قبل الحكومة العراقية ممثل بشخص رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لحسم هذا الموضوع".ومن جانبه اعرب وزير الموارد المائية السوري "عن أستعداد بلاده بدعم ملف المياه والمحافظة على الخزين الستراتيجي في السدود".وتابع البيان انه "تم الاتفاق على أستمرار عقد اللقاءات والأجتماعات لأستعراض أحدث المستجدات بهذا الشأن وتحديد مطلع شهر حزيران موعدا للاجتماع المقبل".