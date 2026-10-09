قرار بشمول جميع ملاكات الوزارة بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50%

وذكر بيان للوزارة، أن " وجّه بتصحيح كتاب دائرة العيادات الطبية الشعبية وإلحاقاً بالكتاب السابق ذي العدد (15127) المؤرخ في 8 تشرين الأول 2026، والمتضمن شمول الملاكات الطبية والصحية فقط بتخفيض أجور الأجنحة الخاصة بنسبة 50٪".وتابع ان "التخفيض جاء ليشمل جميع الملاكات الطبية والصحية والإدارية".