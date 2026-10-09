اطلاق نار وبعده العثور على جثتي رجل وزوجته.. تفاصيل ما جرى بالدورة

وقال المصدر لـ ، انه "بعد سماع اطلاق نار ضمن منطقة الدورة شارع 60 تم التوجه الى المكان اتضح اطلاق النار داخل دار ضمن المنطقة المذكورة اعلاه".ولفت الى انه "عند الدخول الى الدار وجد جثتين لرجل تولد 96 يعمل منتسباً بالداخلية وامراة تولد 96 متزوجين وبجانبهم سلاح نوع مسدس"، مشيراً الى انه " تم رفع الجثث وفتح تحقيق معمق لمعرفة ملابسات الحادثة اذا كانت قتل وانتحار او شئ اخر".