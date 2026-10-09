غلق صيدليات ومختبرات ومراكز تجميل مخالفة للضوابط بالنجف

وذكرت صحة في بيان ورد لـ ، ان "مدير عام الأشرف، علي عبدالحسن ، وجه بغلق عدد من الصيدليات والمختبرات ومراكز التجميل المخالفة للشروط والضوابط القانونية خلال جولة ميدانية أجراها برفقة مدير قسم التفتيش الدكتور رائد شريف وفريق من القسم ونقابة الصيادلة".وأكد الأسدي "ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية للأدوية، ومتابعة صلاحيتها ومنع تداول الأدوية منتهية الصلاحية"، مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية وحماية صحة المواطنين".وأشاد في الوقت ذاته "بالصيدليات والمختبرات ومراكز التجميل الملتزمة بالضوابط والتعليمات"، مثمنًا "جهودها في تقديم خدمات مهنية على وفق المعايير المعتمدة".